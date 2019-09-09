Москва, , 14:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин предпринял от него зависящие шаги для того, чтобы между Москвой и Киевом состоялся обмен удерживаемыми гражданами РФ и Украины. А вот встречать прибывших в рамках обмена освобождённых граждан в аэропорту прерогативой главы государства не является. Такое объяснение отсутствию главы государства во время возвращения освобожденных по договоренностям между РФ и Украиной дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это удерживаемые лица, и в целом это не прерогатива главы государства», — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин прошёл «свою часть пути», чтобы этот обмен мог состояться.

«И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осуждённых в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.

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Добавим, что в аэропорту «Борисполя», куда в рамках обмена прибыли освобождённые, граждан Украины у трапа самолёта лично встречал президент Украины Владимир Зеленский.

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