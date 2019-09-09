Женева, Швейцария, , 14:17 — REGNUM Совет ООН по права человека сообщил, что изменение климата является проблемой, касающейся каждого клочка земли. Об этом 9 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Изменение климата — это реальность, которая в настоящее время затрагивает все регионы мира. Прогнозируемые последствия глобального потепления катастрофичны для человечества», — отметила Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет, выступая в Женеве.

По мнению экспертов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период между 2030—2050 годами изменение климата станет причиной смерти 250 тыс. человек ежегодно, в основном из-за голода.

Напомним, теория глобального потепления регулярно подвергается критике как антинаучная. Сторонники подобных взглядов утверждают, что она продвигается с целью влияния на развивающиеся государства, в первую очередь с целью ограничения их промышленного производства.

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