Липецк, 9 сентября 2019, 14:11 — REGNUM Победа Игоря Артамонова на выборах главы Липецкой области далась ему непросто из-за жёсткой конкуренции со стороны КПРФ, считает доктор политических наук Владимир Слатинов.
За Артамонова проголосовало 67,29% — более 294 тысяч человек. Андрей Григорьев («Патриоты России») набрал 2,89%, Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») — 4,6%, Андрей Плотников («Коммунисты России») — 3,19%, Сергей Токарев (КПРФ) — 20,03%.
Явка избирателей составила более 47%, превысив показатель прошлых губернаторских выборов 2014 года, когда проголосовало 43% избирателей.
Читайте ранее в этом сюжете: За Игоря Артамонова проголосовали почти 295 тысяч липчан