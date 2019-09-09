Анкара, , 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович посетит Турцию с официальным визитом, об этом 9 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Визит начнется 10 сентября, дипломат проведет переговоры с вице-президентом Турции Фуатом Октаем, спикером парламента Мустафой Сентопом, а также главой внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.

Стороны обсудят все аспекты двусторонних отношений, в том числе возможности углубления сотрудничества. Кроме того, на повестке дня будет вопрос вступления двух стран в Евросоюз.

Напомним, Турция подала заявку на вступление в содружество еще в 1987 году, однако переговоры смогли начаться лишь в 2005 году и почти сразу же зашли в тупик из-за проблемы Кипра, а также возражений со стороны Франции и Германии.

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