Москва, , 14:00 — REGNUM Обмен заключёнными между Россией и Украиной вселяет надежды на то, что между двумя странами начинают восстанавливаться отношения, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Поздравления сегодня должны получать те люди, 70 человек, которые вернулись к семьям и к родным. Это самое главное, — сказал Медведчук. — Этот результат — это политическая воля двух президентов — президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Более того, есть надежда, что этот шаг может сказаться позитивно и на вопросах других. Мы очень надеемся, что этот результат обязательно будет. Факт обмена является исключительно положительным. Теперь надо идти по пути достижения других результатов, которые бы могли означать, что то, что было при господине Порошенко, кануло в Лету».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключёнными лицами между Россией и Украиной. Обмен состоялся по формуле «35 на 35» в формате помилований осуждённых лиц лидерами России и Украины, а также прекращении уголовного преследования.

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