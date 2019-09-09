Москва, 9 сентября 2019, 14:00 — REGNUM Обмен заключёнными между Россией и Украиной вселяет надежды на то, что между двумя странами начинают восстанавливаться отношения, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 9 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключёнными лицами между Россией и Украиной. Обмен состоялся по формуле «35 на 35» в формате помилований осуждённых лиц лидерами России и Украины, а также прекращении уголовного преследования.
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