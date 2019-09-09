Москва, , 13:51 — REGNUM В Госдуме предостерегли Facebook и Google от отказа от участия в заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

«Приглашая кого бы то ни было, комиссия дает возможность выступить, изложить свою позицию, для того чтобы мы эту позицию услышали и учли при выработке наших решений. А отказываясь от того, чтобы принять приглашение комиссии, эти структуры демонстрируют, что принципы демократии и открытости являются для них только словами. Отказ от разговора никому никогда ничего хорошего не приносил», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он, в частности, обратил внимание на отказ телекомпании Deutsche Welle от участия в заседании комиссии.

«Вы знаете, что, к сожалению, телеканал Deutsche Welle проигнорировал наше приглашение. Выводы свои комиссия сделает в любом случае, выводы свои комиссия в любом случае облечет в конце концов, если будет на то воля палаты, в решение Государственной думы, в наше конкретное обращение к исполнительной власти», — указал парламентарий.

По данным ЦИК и Роскомнадзора, находящиеся за рубежом Facebook и Google грубо нарушили законодательство РФ о выборах.

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