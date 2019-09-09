Даугавпилс, Латвия, , 13:50 — REGNUM Второй по величине и значению город Латвии — Даугавпилс — решил выйти из Союза самоуправлений Латвии. Об этом сегодня, 9 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook объявил мэр города Андрей Элксниньш («Согласие»).

Он пояснил, что не видит никакой пользы от этой организации, обвинил её в обслуживании узких интересов и работе не на пользу жителей города.

«Ежегодно Даугавпилс перечисляет Союзу самоуправлений Латвии (LPS) порядка 70−80 тысяч евро и сегодня я больше не вижу ни одного аргумента, что бы город продолжал принимать участие в этой организации», — написал Элксниньш и добавил, что на эти средства город лучше установит «дюжину детских площадок».

По словам градоначальника, это решение поддерживают и депутаты местной думы.

Союз самоуправлений Латвии был основан в 1991 году и является посредником при взаимодействии самоуправлений с центральными властями страны. В него входят все 119 латвийских муниципалитетов — 9 городов и 110 муниципалитетов. Среди своих целей организация провозглашает защиту муниципальных интересов и разработку политики самоуправлений.