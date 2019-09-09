Москва, 9 сентября 2019, 13:48 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Франции Флоранс Парли отметил стремление Москвы и Парижа придать новый импульс сотрудничеству в стратегической сфере.
«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области», — сказал Шойгу.
Министр добавил, что российское оборонное ведомство настроено идти в сотрудничестве с французскими военными «настолько далеко, насколько готовы идти наши коллеги».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Шойгу и Парли провели телефонные переговоры, главной темой которых стала подготовка к Совету сотрудничества по безопасности в формате «2+2», назначенному на 9 сентября. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества России и Франции в вопросах урегулирования региональных проблем.
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