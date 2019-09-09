Киев, , 13:48 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать земельную реформу, которые власти страны намерены провести уже в этом году с тем, чтобы со следующего года в стране полноценно заработал рынок земли, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября.

В частности, экономист Юрий Гаврилечко обращает внимание на заявление, что в украинском Минэкономики разработали 35 различных сценариев внедрения рынка земли.

«На данный момент в мире функционирует около 40 различных моделей рынка земли. Все модели можно условно разделить на два лагеря — продажа собственно земли и продажа прав на использование земли. Земельные реформы, обычно, готовились и внедрялись десятилетиями (за редчайшим исключением, опыт Филиппин и Аргентины), при этом «запустить» рынок земли новая власть пообещала с 1 декабря 2019 года», — комментирует эксперт.

Гаврилечко подчеркивает, что по сути у украинских депутатов, даже если они до декабря будут заниматься только земельными законами, все равно нет достаточно времени для анализа проектов.

«Ни капельки не уверен, что в вопросах рынка земли все народные депутаты обладают необходимыми и достаточными знаниями и навыками, чтобы за такое время определиться даже не с лучшим или оптимальным, а просто с непротиворечивым проектом сценария», — подчеркивает он.

В завершение эксперт утверждает, что ни единого специалиста по разработке моделей рынка земли в Минэкономики Украины просто нет.

«Почему? Да потому что такой задачи не стояло, смотрим положения про Министерства экономики и АПК… А если что-то не прописано в положении, то такого чиновника с непрописанным функционалом быть не может в принципе», — резюмировал Юрий Гаврилечко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что у его ведомства действительно есть 35 сценариев введения рынка земли, и реализовать один из них планируют, как и поручил президент Зеленский, до 1 декабря 2019 года. При этом министр подчеркнул, что ведомство сфокусируется на двух критериях — непосредственно экономический рост и распределение его между людьми.

Как заявляли власти в Киеве, в случае принятия закона о рынке земли в 2019 году на практике рынок земли заработает летом-осенью 2020 г. Первоначальный его объем, как предполагается, составит 40 млн га.