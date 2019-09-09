Эрбиль, Ирак, , 13:51 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с главой партии «Исламская группа Курдистана» Али Балира, об этом 8 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили важные события, произошедшие за последнее время в Ираке и курдской автономии. В ходе встречи было достигнуто понимание того, что для отстаивания интересов курдского населения необходимо единство всех курдских политических сил, особенно в рамках работы парламента страны.

Напомним, за последние годы противоречия между Багдадом и Эрбилем значительно усилились, причиной тому стал референдум о независимости региона, прошедший в сентябре 2017 года.

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