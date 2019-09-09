Таллин, , 13:45 — REGNUM В Эстонии обнародовали список из 222 фамилий, которые государство ближайшие несколько лет будет запрещать брать, сообщает портал эстонского издания Postimees. Таким образом власти регулируют численность носителей фамилий, согласно которому в стране не должно быть больше пятисот носителей одной и той же фамилии. Последний раз такой список обновляли в 2016 году.

В списке из 222 фамилий треть русские. В него попали такие фамилии, как Александров (а), Алексеев (а), Андреев (а), Антонов (а), Баранов (а), Белов (а), Богданов (а), Данилов (а), Дмитриев (а), Филиппов (а) и множество других. Всего около сотни русских фамилий.

Из списка исключена фамилия Фёдоров (а) — с 2016 года число жителей с такой фамилией стало меньше, чем 500.

Запрет не распространяется на людей, которые меняют фамилию в связи с семейными отношениями, при вступлении в гражданство или при любом другом случае, когда с фамилией имеется личная связь.