Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили уволила своего пресс-спикера Хатию Моисцрапишвили, передает 9 сентября «Общественное телевидение Грузии» со ссылкой на советника главы государства Ирину Шенгелию.

Причина увольнения пресс-спикера не сообщается. Кроме того, помощник президента также не назвала возможного кандидата на этот пост. Вместе с тем, Моисцрапишвили осталась работать в администрации президента в департаменте коммуникаций, добавила Шенгелия.

Напомним, Хатия Моисцрапишвили заняла должность пресс-спикера президента в январе 2019 года. Ранее она занимала аналогичную должность в службе доходов министерства финансов Грузии.