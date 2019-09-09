Киев, , 13:35 — REGNUM Расследование преступлений, совершённых во время государственного переворота на Украине в 2014 году, нуждается в аудите. Об этом заявил 9 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

По его словам, в аудите должны принять участие профессиональные независимые юристы.

«Через несколько месяцев будет шесть лет с того времени, как были совершены преступления на майдане, когда были убийства… Можете себе представить, насколько перспективно завершить эти дела через столько времени», — отметил генеральный прокурор.

Рябошапка отметил, что за прошедшее время следствие могло продвинуться гораздо дальше, поскольку украинское общество требует больших результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины отправил в отставку прокуроров восьми областей страны.

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