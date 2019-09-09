Киев, 9 сентября 2019, 13:35 — REGNUM Расследование преступлений, совершённых во время государственного переворота на Украине в 2014 году, нуждается в аудите. Об этом заявил 9 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.
По его словам, в аудите должны принять участие профессиональные независимые юристы.
Рябошапка отметил, что за прошедшее время следствие могло продвинуться гораздо дальше, поскольку украинское общество требует больших результатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины отправил в отставку прокуроров восьми областей страны.
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