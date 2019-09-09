Ханты-Мансийск, , 13:32 — REGNUM В Югре подвели итоги единого дня голосования 2019 года и составили протоколы. Явка 8 сентября 2019 года составила 26,71% от общего числа избирателей, официально заявил 9 сентября на пресс-конференции председатель регионального избиркома Денис Корнеев.

Самая высокая явка избирателей была в сельском поселении Болчары — 66,73%.

Всего в единый день голосования в избирательные комиссии региона поступило 15 жалоб.

«Была ситуация с подтверждением незаконной агитации. Материалы направлены для пресечения в правоохранительные органы. Такой случай был один», — сообщил Денис Корнеев.

Остальные претензии были устранены оперативно на местах, заявил председатель избиркома ХМАО.

На выборах депутатов представительных органов муниципалитетов из 29 мандатов 25 получили представители «Единой России», один мандат у представителя КПРФ и три у кандидатов от ЛДПР.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Югре состоялись дополнительные выборы в думу ХМАО, пять кампаний по выборам глав городских и сельских поселений, 13 кампаний по выбору местных депутатов.