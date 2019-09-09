Ханты-Мансийск, 9 сентября 2019, 13:32 — REGNUM В Югре подвели итоги единого дня голосования 2019 года и составили протоколы. Явка 8 сентября 2019 года составила 26,71% от общего числа избирателей, официально заявил 9 сентября на пресс-конференции председатель регионального избиркома Денис Корнеев.
Самая высокая явка избирателей была в сельском поселении Болчары — 66,73%.
Всего в единый день голосования в избирательные комиссии региона поступило 15 жалоб.
Остальные претензии были устранены оперативно на местах, заявил председатель избиркома ХМАО.
На выборах депутатов представительных органов муниципалитетов из 29 мандатов 25 получили представители «Единой России», один мандат у представителя КПРФ и три у кандидатов от ЛДПР.
Напомним, 8 сентября 2019 года в Югре состоялись дополнительные выборы в думу ХМАО, пять кампаний по выборам глав городских и сельских поселений, 13 кампаний по выбору местных депутатов.