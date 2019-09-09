Киев, , 13:30 — REGNUM «Формула Штайнмайера», которую должны использовать для урегулирования конфликта в Донбассе, идет в разрез с концепцией монополизации власти на Украине, которую сейчас внедряют «днепропетровские». Поэтому «днепропетровские» будут выходить из минских соглашений, заявил в своем комментарии сегодня, 9 сентября, политолог Семен Уралов.

Эксперт напомнил, что если выполнять минские соглашения по урегулированию в Донбассе по алгоритму, известному как «формула Штайнмайера», то Киеву сначала придется провести полную амнистию, затем изменить конституцию страны и фактически начать «мягкую федерализацию», обеспечив автономией не только Донбасс, но и потенциально другие регионы. И только потом, подчеркнул Уралов, Украина получит контроль над границей.

«Формула Штайнмайера» идет в разрез с концепцией монополизации власти, которую сейчас внедряют «днепропетровские». Сам Зеленский может и не против выполнения Минских соглашений, но акционерам «днепропетровской» монополии нужна вся полнота власти — от кабмина до местной власти, от облсовета до главы райадминистрации», — отмечает политолог.

Он подчеркивает, что соответственно, политэкономические интересы диктуют «днепропетровским» необходимость выхода из Минских соглашений — если не формального, то фактического.

«Думаю, что официальный Киев будет искать возможности для компромисса с Москвой на двусторонней основе, чтобы не нести ответственности за «формулу», которая досталась Зеленскому в наследство от Порошенко», — предполагает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 8 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе Москва ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в 2015—2016 гг. о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе и закрепления в письменном виде «формулы Штайнмайера».

После этого депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко назвал «позорными» Минские соглашения и критически оценил возможность реализации урегулирования по «формуле Штайнмайера».