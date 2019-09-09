Стрежевой, , 13:30 — REGNUM Депутаты города Стрежевого Томской области сегодня, 9 сентября, на собрании думы избрали мэра городского округа на ближайшие пять лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

На голосование были представлены две кандидатуры — бизнесмена Петра Дмитракова и действующего главы города Валерия Харахорина.

16 из 18 депутатов поддержали Харахорина, двое воздержались.

«Харахорин стал первым главой муниципалитета в Томской области, избранным по новой модели», — уточнили в обладминистрации.

Новая модель предполагает избрание депутатами глав администраций по представлению конкурсной комиссии.

Город Стрежевой — самая северная точка Томской области, которую от областного центра — Томска — отделяют 970 километров. Численность населения Стрежевого (по данным на 1 января 2019 года) — 41 230 человек. Харахорин является мэром Стрежевого С 5 марта 2009 года.

Напомним, осенью 2019 года в Томской области руководителей муниципалитетов выберут депутаты Кожевниковского, Шегарского и Александровского районов. В этих районах главы покинули посты досрочно. В Тегульдетском районе, где истёк срок полномочий главы, также пройдут выборные процедуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России проходил единый день голосования. В 85 регионах прошли порядка 6000 избирательных кампаний всех уровней.

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