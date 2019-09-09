Челябинск, , 13:27 — REGNUM Депутат думы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ) более чем удвоил свой результат на выборах губернатора. В 2014 году ему отдали голоса 5.25% избирателей, а в 2019-м уже 12, 02%.

Депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) тоже улучшил свой результат. Вместо прежних 4,12% он получил 8, 84%.

При этом фаворит избирательной гонки, которым в этот раз был Алексей Текслер, набрал меньше, чем в 2014 году получил Борис Дубровский. Их результаты соответственно 69,31% и 86,37% Зато в 2019 году явка была заметно выше, чем пять лет назад: 45,14% против чуть больше 42%.

Как сообщало РЕ, 8 сентября в Челябинской области выбирали губернатора. На этот пост стремились пять человек.