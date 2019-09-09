Псков, , 13:27 — REGNUM Кандидат от партии «Яблоко», врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат городской думы шестого созыва Артур Гайдук избран депутатом Псковского областного собрания депутатов по одномандатному округу №2. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол Псковского облизбиркома, Гайдук выиграл выборы, набрав 40,21% голосов в свою поддержку.

Кандидат от «Единой России», советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов получил 32,23% голосов избирателей. Директор ООО «Подкова» Павел Николаев («Справедливая Россия») — 12,08%, помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова по работе в Псковской области Артем Васильев (ЛДПР) — 10,77%.

Довыборы в псковский региональный парламент состоялись при явке в 16,56%.

Отметим, что с победой Гайдука в Псковском областном собрании депутатов будет два депутата от партии «Яблоко» — сейчас эту партию и соответствующую фракцию в облсобрании представляет депутат Лев Шлосберг, который в 2016 году был избран в Псковское областное собрание депутатов по списку партии.

Всего в Псковском областном собрании — 44 депутата, самая многочисленная фракция — у «Единой России»: 32 депутата. У КПРФ — пять депутатов, у ЛДПР — три, у «Справедливой России» — два депутата.

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