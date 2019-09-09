Сухум, , 13:24 — REGNUM Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии, набрав 47,38% голосов, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия, передает 9 сентября РИА Новости.

Рауль Хаджимба Presidentofabkhazia.ru

«Квициния получил 46,19%, Хаджимба — 47,38% <…> Избранным президентом республики Абхазии считается Хаджимба Рауль Джумкович», — заявил Гогия.

Ранее глава ЦИК сообщал, что явка на втором туре выборов составила 65,98%, голосование признано состоявшимся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

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