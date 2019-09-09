Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 9 сентября, выступило с заявлением о непризнании выборов и их результатов в Крыму и Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы неуклонно поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в границах, признанных международным сообществом. Мы осуждаем продолжающуюся незаконную оккупацию и аннексию Крыма и Севастополя Россией и считаем организацию таких «выборов» еще одним систематическим нарушением резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о территориальной целостности Украины и нормах международного права от 27 марта 2014 года. Литва и в дальнейшем будет осуществлять комплексную и последовательную политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя. Мы еще раз призываем Россию к прекращению незаконной аннексии Крымского полуострова, выведению войск с территории Украины и уважению норм международного права», — говорится в заявлении МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Республики Крым после обработки 53,96% протоколов, набирая 53,52% голосов. в Севастополе по итогам обработки 98,37% протоколов при явке в 29,05% избирателей также лидирует партия «Единая Россия» с 38,47% голосов.