Вильнюс, , 13:22 — REGNUM С первого тура в повторных выборах в парламент в трёх одномандатных округах победитель не выявлен, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 сентября. По данным ЦИК Литвы, второй тур пройдёт во всех трёх округах.

В Жирмунайском районе Вильнюса 22 сентября во втором туре будут участвовать представитель партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы (консерваторы) Пауле Кузмицкене и председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

В Жиемгалском округе кандидат от Союза крестьян и зелёных Литвы и центристской партии журналист Рута Янутене и социал-демократ Людас Йонайтис.

В Гаргждай — консерватор Раса Петраускене и глава центристской партии Криступас Кривицкас.

Явка избирателей на выборах 8 августа, вкулючая несколько дней предварительного голосования, составила 19,95%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы за год до новых выборов три места освободились из-за ухода трёх политиков на работу в Европарламент и местные самоуправления.

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