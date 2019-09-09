Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария потребовал от руководства телекомпаний Imedi и «Рустави 2» заплатить задолженность перед государством, сообщает 9 сентября издание «Грузия Online».

По его словам, зачастую требования государства об уплате налогов воспринимается как несправедливые нападки на СМИ. «С этим следует покончить», — сказал Гахария.

Он добавил, что на неуплаченные налоги могут быть открыты новые телеканалы, что используется для отмывания украденных средств. «Разумеется, мы должны знать, что такие медиасредства априори не могут быть объективными», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, августа бывший генеральный директор Ника Гварамия заявил, что учредил новую телекомпанию «Главный канал». В настоящее время Гварамия подозревается в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании.

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