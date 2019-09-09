Буэнос-Айрес, , 13:24 — REGNUM Бывшая президент Аргентины и кандидат в вице-президенты Кристина Фернандес де Киршнер представила автобиографическую книгу «Искренне Ваша». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В ходе презентации Киршнер подвергла критике социально-экономическую политику действующего президента Маурисио Макри, в частности его отказ от субсидирования коммунальных служб. «Люди не выбирают президента, чтобы тот потом винил во всём других», — добавила экс-президент.

Всеобщие выборы президента Аргентины состоятся 27 октября.