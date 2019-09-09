Найроби, , 13:28 — REGNUM Африканский союз призвал Сомали и Кению расширять сотрудничество между странами с целью найти эффективный и надежный способ положить конец их пограничному конфликту.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, спор в отношении морских границ, возникший между Кенией и Сомали, был вынесен на обсуждение Совета мира и безопасности Африканского союза. В ходе проведения заседания организация призвала страны воздерживаться от любых действий, угрожающих существующим добрососедским отношениям государств.

Конфликт по поводу пограничного района площадью 100 квадратных километров между Сомали и Кенией длится уже на протяжении долгого периода времени.

Власти Сомали передали спор на рассмотрение Международного суда в 2014 году, однако Кения выступила с требованием отложения слушания дела в суде, заявив, что вопрос будет решен путем переговоров.