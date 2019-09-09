Москва, , 13:17 — REGNUM В России на восьми избирательных участках в четырех субъектах страны будут полностью отменены итоги голосования, заявила 9 сентября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на итоговой пресс-конференции.

По ее словам, речь идет о трех избирательных участках в Крыму, где были зафиксированы вбросы бюллетеней на участке № 815 в поселке Октябрьское и № 1029 в селе Красноармейское.

Также отменены результаты выборов на участке № 311 в Симферополе, где члены комиссии по ошибке выдали бюллетени избирателям из другого округа.

На участке № 4052 в подмосковном Сергиевом Посаде и на трех участках в Орловской области также планируется отменить результаты голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 15 регионах страны, а также в Санкт-Петербурге, выбирали губернаторов, в 13 субъектах выбирали депутатов заксобраний, а в 22 административных центрах — депутатов городских дум. Всего, по данным Центральной избирательной комиссии России, в выборах участвовали 105 676 кандидатов.

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