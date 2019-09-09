Найроби, , 13:19 — REGNUM Власти Кении призвали Правительства стран Восточной Африки выделить дополнительные ресурсы для активизации усилий по смягчению последствий засухи, ставших частым явлением в регионе в связи с изменением климата.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», выступая на открытии саммита по борьбе с засухой, Министр по вопросам распределения власти и засушливым и полузасушливым землям Кении Юджин Уамалва заявил, что государства-члены Межправительственного органа по вопросам развития стран Восточной Африки (IGAD) должны взглянуть на засуху как на серьезную проблему, требующей превентивных мер. Он призвал страны реализовывать программы, оказывающие поддержку местным общинам «жить нормальной жизнью и пользоваться плодами имеющихся природных ресурсов».

По его словам, страны региона должны выделить бюджетные средства, а также разработать стратегии и руководящие принципы, для того чтобы обеспечить ликвидацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных засухой, а также предложил эффективную координацию на местном, национальном и региональном уровнях с целью урегулирования кризисов, связанных с засухами.