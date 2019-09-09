Рим, , 13:16 — REGNUM Индекс доверия новому правительству Италии составляет 41% — именно такова доля граждан, поддерживающих новую власть, из числа определившихся с мнением, передает Termometro Politico в понедельник, 9 сентября, со ссылкой на опрос Ipsos.

Лишь однажды за последние 13 лет индекс доверия новому правительству в начале его работы был на еще более низком уровне — в 2016 году правительству Паоло Джентилони доверяли лишь 35% граждан. То правительство, как и нынешнее, пришло к власти без проведения выборов.

Первое правительство Джузеппе Конте, сформированное в конце мая 2018 года, поддерживали в полтора раза больше граждан, чем второе его правительство, сформированное в сентябре 2019 года (61% против 41%).

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