Джуба, , 13:21 — REGNUM Специальный посланник Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) в Южном Судане Исмаил Вайс встретился с президентом страны Сальвой Кииром для обсуждения статуса мирного соглашения, заключенного в сентябре 2018 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В заявлении пресс-центре ИГАД сообщалось, что переговоры были сосредоточены на трех важнейших задачах, необходимых для формирования в ноябре Возрожденного переходного правительства национального единства (R-TGoNU).

«В число задач были включены меры безопасности, воссоздание Комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции, а также вопрос количества штатов и их границ», — сообщается в заявлении ИГАД.

Вайс добавил, что он в любое время готов встретиться с лидером оппозиции доктором Риком Мачаром в Джубе, чтобы продвинуться формировании единого правительства.

Что касается других враждующих групп, Вайс сказал, что ИГАД полон решимости продолжать привлекать не подписавшие мирный договор стороны к участию в мирном процессе.

В прошлом месяце ИГАД призвал Киира и Мачара провести очную встречу для решения спорных вопросов.