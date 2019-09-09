Джуба, 9 сентября 2019, 13:21 — REGNUM Специальный посланник Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) в Южном Судане Исмаил Вайс встретился с президентом страны Сальвой Кииром для обсуждения статуса мирного соглашения, заключенного в сентябре 2018 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
В заявлении пресс-центре ИГАД сообщалось, что переговоры были сосредоточены на трех важнейших задачах, необходимых для формирования в ноябре Возрожденного переходного правительства национального единства (R-TGoNU).
«В число задач были включены меры безопасности, воссоздание Комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции, а также вопрос количества штатов и их границ», — сообщается в заявлении ИГАД.
Вайс добавил, что он в любое время готов встретиться с лидером оппозиции доктором Риком Мачаром в Джубе, чтобы продвинуться формировании единого правительства.
Что касается других враждующих групп, Вайс сказал, что ИГАД полон решимости продолжать привлекать не подписавшие мирный договор стороны к участию в мирном процессе.
В прошлом месяце ИГАД призвал Киира и Мачара провести очную встречу для решения спорных вопросов.