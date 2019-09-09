Сочи, Краснодарский край, , 13:14 — REGNUM Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, с 9 сентября, сообщила пресс-служба администрации города-курорта. Совету города нового руководителя представил губернатор Вениамин Кондратьев.

Сегодня же Копайгородский был назначен на пост первого заместителя администрации Сочи. До этого он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, курировал направление внутренней политики Кубани.

Полномочия прежнего руководителя города Анатолия Пахомова истекли 9 сентября. В должности мэра Сочи он проработал десять лет.

«Анатолий Пахомов провёл большую работу по подготовке и проведению Олимпийских игр, Чемпионата мира по футболу. Вы сумели сохранить межнациональный мир и согласие. Это значительный результат, который нужно не только сберечь, но и приумножить. Безусловно, это заслуга всей команды», — сказал Вениамин Кондратьев.

Нового мэра Сочи изберет городское собрание, по итогам конкурса.