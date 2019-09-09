Киев, , 13:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече глав «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины. Причём сделать это уже в текущем месяце. Такое заявление сегодня, 9 сентября, на пресс-конференции глав МИД Украины и Молдавии сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Путин и Меркель обсудили дальнейшую работу в «нормандском формате»

Он отметил, что договорённости о проведении саммита в сентябре есть «фактически со всеми участниками «нормандского формата».

«Мы планируем в ближайшее время проведение этой встречи в «нормандском в формате, — уточнил глава украинского внешнеполитического ведомства. — По меньшей мере президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце».

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Напомним, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума заявлял, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе откладывается из-за отсутствия чёткой позиции украинской стороны. По его словам, Украина ещё до конца не определилась по основным вопросам реализации Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки» состоится в сентябре 2019 года.