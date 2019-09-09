Курган, , 13:17 — REGNUM В Кургане огласили результаты выборов депутатов городской думы седьмого созыва. Из 26 мандатов лишь один получил оппозиционный кандидат от КПРФ. Остальные 25 мест в гордуме столицы Зауралья — у представителей «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Кургана.

По партийным спискам на выборах в гордуму Кургана победу одержали представители «Единой России». На выборах в гордуму 2014 года «Единая Россия» получила 21 мандат из 25. По одному мандату было у представителей партий КПРФ, «Справедливой России», «Родина» и самовыдвиженца.

Согласно протоколам, явка избирателей на выборах в Кургане составила 8 сентября 2019 года 36,67%. В 2014 году явка была 28%.