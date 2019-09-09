Ереван, , 13:12 — REGNUM Экономическая программа, предлагаемая правительством Армении, не приведет к экономической революции. Об этом заявил лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян 9 сентября в беседе с журналистами.

«Это в ста километрах от экономической революции», — заявил Царукян.

Политик отметил, что на встречах с главой правительства затрагиваются вопросы инвестиций и экономического развития, но обсуждения эффективности этих программ не ведется.

Напомним, сегодня началась осенняя сессия в Национальном собрании Армении. В повестке дня обсуждение 57 вопросов.