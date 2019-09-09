Бангкок, , 13:09 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита провел двустороннюю встречу с министром торговли Австралии Саймоном Бирмингемом в кулуарах 51-й встречи министров экономики стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд) 8 сентября, сообщает информационное агентство Antara.

Министры встретились за несколько часов до переговоров о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) на уровне министров.

В ходе двусторонней встречи министр торговли Индонезии выразил надежду, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией вступит в силу в ближайшее время.

На двусторонней встрече министры также рассмотрели экономический рост двух стран и обсудили перспективы ВРЭП.

Напомним, в 2018 году общий объем торговли между Индонезией и Австралией составил 8,5 млрд долларов США. В то время как в январе-июне 2019 года общий объем торговли между двумя странами достиг 3,6 миллиарда долларов США.

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