Нью-Дели, , 14:36 — REGNUM Пакистан нарушил режим прекращения огня на индийско-пакистанской границе в Кашмире трижды за 24 часа. Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Официальный представитель формирований сухопутных войск Индии в Джамму и Кашмире подполковник Девендер Ананд подчеркнул, что 7−8 сентября пакистанская артиллерия усилила огонь по индийским позициям в Кашмире. Сообщается, что нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в округах Пунч и Раджаури. По словам подполковника Девендера Ананда, кашмирские формирования сухопутных войск Индии оказывают соразмерное сопротивление пакистанским силам. Он также добавил, что в результате артобстрела не пострадал ни один индийский солдат.

Напомним, что очередной виток обострения индо-пакистанского конфликта начался 5 августа 2019 года, когда правительство Индии объявило о ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью его окончательной интеграции в государственную систему страны. Исламабад решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и в попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.