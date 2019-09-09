Киев, , 13:08 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты начнется 23 сентября, заявил 9 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Ристайко.

«В США мы едем 23 сентября», — сказал он.

Глава МИД Украины добавил, что в ходе визита планируется встреча с президентом США Дональдом Трампом и американским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские сенаторы Роном Джонсоном и Крисом Мерфи приехали на Украину для встречи с украинскими чиновниками «по поводу крепкого партнерства двух стран».

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