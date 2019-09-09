Нью-Дели, , 14:14 — REGNUM Федеральный министр рыболовного хозяйства и животноводства Индии Гирирадж Сингх выступил с критикой темпов экономического развития соседнего Пакистана. По сообщению индийского новостного издания NDTV Khabar, индийский политик заявил: «Пока Индия покоряет Луну, Пакистан продолжает экспортировать ослов».

Гирирадж Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Индия и Пакистан вместе боролись за свою свободу и обрели независимость одновременно. Тем не менее, Нью-Дели удалось добиться бóльших успехов, чем Исламабаду. Гирирадж Сингх заявил: «Если Пакистану хочется бороться с Индией, то пусть он соревнуется с нами в таких сферах, как технологии и прогресс». Индийский политик также добавил, что вместо разговоров о неудачах индийской миссии на Луну Исламабаду следует сосредоточиться на собственном развитии.

Напомним, что в настоящее время весь мир наблюдает за индийской лунной миссией под названием «Чандраян-2». 7 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь с модулем «Викрам» при попытке осуществить его мягкую посадку на Луну. Впоследствии глава ISRO Кайласадиву Сиван заявил, что «Викрам» находится на поверхности Луны. Индийские ученые будут пытаться установить связь с лунным модулем на протяжении следующих 14 дней. Напомним, что в случае успеха миссии Индия стала бы четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.