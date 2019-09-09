Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал обеспечить доступ к бытовому газу всем индийским семьям. Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Нарендра Моди, выступая на митинге в городе Аурангабад, штат Махараштра, подчеркнул: «Мы смогли достичь цели по обеспечению более 80 млн домашних хозяйств бытовым газом на семь месяцев раньше запланированного срока». По словам премьер-министра Индии, в рамках федеральной программы «Уджджвала йоджана» («Сверкающая Индия») правительство субсидирует поставки населению многоразовых баллонов для бытового газа, а также строит новые станции для повторной заправки данных баллонов. Нарендра Моди добавил: «Мы лично удостоверимся в том, чтобы ни одна индийская семья не осталась без доступа к бытовому газу».

Ранее министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан заявил, что за пять лет правления Бхаратия джаната парти (БДП) доля населения, обеспеченного бытовым газом, выросла с 55% до 90%. В рамках программы «Уджджвала йоджана» все бедные семьи Индии получили право закупать топливо в баллонах по льготной цене.