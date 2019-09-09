Нью-Дели, , 15:49 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) окрестила первые 100 дней второго срока правительства Нарендры Моди «тиранией, хаосом, анархией». Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter лидер ИНК Рахул Ганди поздравил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) с круглой датой и заявил: «Вот уже в течение 100 дней правительство Моди подрывает основы индийской демократии, затягивает удавку на шее свободной прессы для борьбы с критикой, а также не может справиться с экономическим застоем из-за вопиющей нехватки лидерства и планирования». В серии твитов на своей официальной странице Индийский национальный конгресс отметил, что в начале нового срока правления БДП наблюдаются резкий экономический спад, рост массовых преступлений на почве религиозной ненависти, использование властных полномочий для политической мести оппонентам правящей партии.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 2019 года Бхаратия джаната парти одержала уверенную победу, получив 303 места в парламенте из 543. Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, набрав лишь 52 места в высшем законодательном органе страны.