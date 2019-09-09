Нью-Дели, , 16:53 — REGNUM Индия выделила Багамским островам 1 млн долларов в качестве помощи для ликвидации последствий урагана «Дориан». Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своем аккаунте в Twitter официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил: «Мы опечалены разрушительными последствиями урагана «Дориан» на Багамах». По словам индийского дипломата, «в знак солидарности с дружественным народом Багамских островов» правительство Индии в срочном порядке выделило 1 млн долларов на проведение спасательных операций и восстановление инфраструктуры островного государства после природной катастрофы.

Напомним, что «Дориан» обрушился на Багамские острова в начале сентября, став самым сильным ураганом в истории островного государства. Ветры до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов на архипелаге. Число погибших в результате стихийного бедствия составляет по меньшей мере 43 человека.