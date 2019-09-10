Нью-Дели, , 08:25 — REGNUM Министр внутренних дел Индии и председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах заявил, что ни одному нелегальному мигранту не позволят остаться в Индии. Об этом 8 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Амит Шах, выступая на 68-ом ежегодном заседании главных министров северо-восточных штатов Индии, подчеркнул: «Национальный реестр граждан вызвал множество вопросов у различных категорий населения, однако оснований усомниться в его верности нет». По словам главы МВД южноазиатского государства, работа над реестром была завершена без спешки точно в срок. Амит Шах также добавил: «Мы не позволим ни одному нелегальному мигранту, чьи имена были исключены из Национального реестра граждан, остаться на территории Индии. Мы серьезны в своих намерениях».

Ранее, 31 августа, правительство Индии опубликовало окончательную версию Национального реестра граждан, из которой были исключены имена более 1,9 млн жителей северо-восточного штата Ассам. Указанная категория населения была фактически лишена гражданства. Сообщается, что в течение 120 дней исключенные из реестра индийцы смогут оспорить решение правительства в трибуналах для иностранцев. Напомним, что из первоначальной версии Национального реестра граждан Индии, опубликованной в сентябре 2018 года, были исключены имена 4 млн человек.