Минск, , 13:04 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником — Днём образования Корейской Народно-Демократической Республики, пожелав ему крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям КНДР — мира и счастья. Об этом сегодня, 9 сентября сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Под Вашим руководством страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан, достигла ощутимых практических результатов в непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове, — сказано в поздравлении Ким Чен Ыну. — Уверен, что дружелюбные отношения между Белоруссией и Северной Кореей будут и в дальнейшем эффективно развиваться на пользу наших народов».

Напомним, у Белоруссии нет посольства в КНДР, тогда как Северная Корея содержит небольшой штат посольства в Минске. Товарооборот между республиками на общем фоне их внешней торговли находится в границах статистической погрешности. Политические контакты между Минском и Пхеньяном также не развиты.

При этом политологи отмечают схожесть политически режимов РБ и КНДР, опирающихся на всестороннюю поддержку стратегических союзников. Для Северной Кореи таковым традиционно выступает Китай.