Иркутск, , 13:04 — REGNUM То, что 8 сентября 2019 года явка на выборах в думу Иркутска на 8% превысила показатель, зафиксированный по итогам аналогичного голосования в 2014 году, глава облизбиркома Илья Дмитриев связывает с повышением значимости выборов в этот орган. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 9 сентября сайтом I38.ru.

«Мне кажется, тот факт, что сейчас мэр избирается из состава думы, несколько увеличивает ценность депутатских мандатов», — пояснил Илья Дмитриев.

По его словам, свою роль могло сыграть и большее чем пять лет назад количество кандидатов, зарегистрированных на выборы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Иркутской области состоялись 68 муниципальных выборов при явке 30,4%. Явка на выборах в думу Иркутска седьмого созыва составила 26,19%, а на выборах 2014 года — всего 18,33%.

Ранее иркутские единороссы уже заявили, что победили в большинстве муниципальных образований региона, взяв 11 мэрских мандатов из 13 возможных. Но в ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с представителями выборных регионов в ЦИК в Москве было заявлено, что успеху «Единой России» в Приангарье во многом способствовало повышенное внимание к Приангарью президента Владимира Путина. Со времени мощнейшего наводнения, начавшегося в регионе с 26 июня 2019 года, он уже трижды приезжал в Иркутскую область и помогал пострадавшим.

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На выборах в думу Иркутска конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата) потому, что по уставу Иркутска, мэр избирается из числа депутатов.

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