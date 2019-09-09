Нью-Дели, , 16:28 — REGNUM Министерство финансов Индии объявило о своем намерении вложить в национальные инфраструктурные проекты более 100 трлн рупий (примерно 1,4 трлн долларов). Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители министерства финансов Индии подчеркнули: «В настоящее время мы разрабатываем новую инициативу под названием «Национальный инфраструктурный конвейер», в рамках которой правительство Индии инвестирует более 100 трлн рупий в инфраструктуру страны к 2024/25 финансовому году». Сообщается, что для формирования списка претендентов на получение финансирования была создана специальная рабочая группа во главе с заместителем министра финансов по экономическим вопросам Атану Чакраборти. Стоимость каждого из проектов будет превышать 1 млрд рупий (примерно 14 млн долларов).

Представители министерства финансов Индии добавили, что данные инвестиции позволят увеличить ВВП южноазиатского государства до 5 трлн долларов к 2025 году. Ранее правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди заявило о своем намерении удвоить объем национальной экономики за следующие пять лет. Напомним, что в настоящее время ВВП Индии составляет примерно 2,6 трлн долларов.