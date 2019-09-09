Анкара, , 16:09 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Если сделать Турцию звездой ХХI века, возможно утвердить мир на Ближнем Востоке. В 2013 году я хотел, чтобы в Турции состоялась конференция по Сирии. Почему мы идём в фарватере США и РФ?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «У нас с Сирией 900 километров границы. Нами играют в пинг-понг, сначала мы на стороне США, потом чуть что случилось, и мы уже с РФ. Президент США Дональд Трамп сказал привет, у нас уже праздник».

Политик добавил: «Наша внешняя политика должна быть независимой и самостоятельной. Мы должны жить в мире со всеми соседями. Ведь во всех странах-соседях живут наши родственники. Разве достоин любви Господа мир, где торжествуют раздоры?»