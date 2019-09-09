Анкара, , 17:57 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Я обращаю внимание на то, что темпы инфляции снизились с понижением процентных ставок. 12 августа снова заседает Совет по валютным рынкам. Я верю, что вы станете свидетелями ещё большего замедления темпов инфляции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы смогли стабилизировать курс лиры. Во втором квартале 2019 года относительно первого мы показали рост. Растет занятость. Бьёт рекорды экспорт. Когда мы пришли к власти 17 лет назад, он составлял 36 млрд долларов, а сегодня — 117. Что касается ахиллесовой пяты нашей экономики, баланса текущих операций, то и здесь мы показали лучшие в истории результаты».

Турецкий лидер добавил: «После атаки на курс лиры в августе процесс ребаланса успешно продолжается. Сегодня мы снова находимся на этапе роста и подъёма. Перед нами открываются серьезные возможности. Мы никогда не были так близки к нашей цели — сделать нашу страну важнейшим инвестиционным, торговым и промышленным центром региона и всего мира».