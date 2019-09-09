Анкара, , 14:29 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы и говорим, давайте провозгласим зону безопасности в Сирии, и расселим в ней беженцев. Это я сказал президенту США Дональду Трампу, президенту РФ Владимиру Путину, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, сказал всем. Они нашли это предложение превосходным».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Раз уж оно превосходно, так давайте реализуем его. Мы берём на себя строительство, но и вы предоставьте финансовую и логистическую помощь, мы сделаем зону безопасности 30 км в глубину, площадью в 450 км². Как подошли вплотную к делу, все затихли. Но мы вынуждены сделать этот шаг. Если не будет зоны безопасности, мы не сможем справиться с сирийскими беженцами».

Турецкий лидер добавил: «Когда мы закончим наши работы с зоной безопасности на восточном берегу Евфрата, мы планируем разместить там по меньшей мере 1 млн беженцев, это наша забота. По мере того, как стабильность укрепится в других регионах, возрастёт число возвратившихся на родину, поэтому стоящие перед нами социально-экономические проблемы рассосутся сами собой».