Ереван, , 12:59 — REGNUM На данный момент нет каких-либо правовых оснований для запрета разработки месторождения Амулсар. Об этом заявил в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Амулсарское золотоностное месторождение lydianarmenia.com

По его словам, если компания «Лидиан», которая будет эксплуатировать рудник, не выполнит свои обещания и нарушит нормы безопасности, сначала будет дано время для устранения проблемы, если этого не будет сделано, эксплуатация месторождения будет запрещена.

Премьер-министр также попросил жителей города Джермук разблокировать дорогу, ведущую к руднику, отметив, что, если в этом будет необходимость, правительство решит проблему в установленном законом порядке.

При этом Пашинян признал наличие обеспокоенности среди населения, вопросов и фактов, полученных в том числе с помощью и при содействии самого правительства.

«Мы не можем сказать, что это нас не касается. естественно, мы должны учитывать обеспокоенность населения. С другой стороны, мы не можем не учитывать обеспокоенность экономического сообщества Армении», — заявил Пашинян. Он подчеркнул, что если ситуация будет неверно оценена, это может привести к снижению авторитета страны, что отразится на кредитных процентах.

«И есть еще проблема — когда мы говорим, что не позволим эксплуатировать Амулсар, возникает очень простой вопрос — почему, опять же в плане экологических опасений, разрешено эксплуатировать Зангезурский медно-молибденовый комбинат, или Техутское месторождение. Соответствуют ли они всем экологическим стандартам и не возникнет ли международная проблема, когда выяснится, что мы проявляем субъективный подход?», — заявил Пашинян.

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