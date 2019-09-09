Рязань, , 12:57 — REGNUM В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Рязанской области состоялось 68 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В большинстве муниципалитетов победу одержали представители политической партии «Единая Россия». Нарушений, влияющих на итоги выборов, не выявлено, сообщили 9 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Жители региона выбирали 27 глав городских и сельских поселений, 40 депутатов в местные Советы. Кроме того, проведены досрочные выборы депутата Касимовской городской Думы. По предварительным данным, победу на выборах глав одержали 26 кандидатов от партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец в Лашманском сельском поселении Касимовского района. На выборах в Советы депутатов во всех поселениях большинство также у представителей «Единой России».

8 сентября 2019 года в Рязанской области прошли выборы в 12 муниципальных районах и в городе Касимове.