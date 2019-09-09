Анкара, , 15:51 — REGNUM Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил: «Нам нужно быть бдительными, решительными и резистентными, а отношении тех, кто хочет помешать нам укрепить Турцию. Те, кто не могут переварить наш отказ от международной эксплуатации, те кто видит создание новой «Великой Турции» угрозой для себя, нападают на нас и будут продолжать это делать».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил: «Эти атаки могли вызвать позиция нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана «Мир больше пяти», наша борьба против оси зла на наших юго-восточных рубежах и некоторые наши взгляды. Пусть нападают столько, сколько им вздумается. Мы опрокинем каждую иx атаку, как при Манцикерте, Мириокефале, Никополе, Сакарье и 15 июля 2016 года».

Политик добавил: «Пусть враги Турции нападают на нас, мы не отступим ни на шаг, не дрогнем и выполним задачи, возложенные на нас логикой истории и географического положения. Мы не дадим спуску тем, кто хочет внести раздор в наши ряды».