Анкара, , 13:09 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Турции вместе с военнослужащими США провели первое совместное сухопутное патрулирование в рамках первого этапа создания на восточном берегу Евфрата в Сирии зоны безопасности. Патрулирование состояло из двух стадий. Колонна ВС Турции, состоящая из 6 бронемашин, выдвинулась из района Акчакале провинции Шанлыурфа и, при пересечении сирийской границы, встретилась с ожидавшей ее американской колонной.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, командиры колонн обсудили план патрулирования, после чего конвой выдвинулся на 25 км западнее к Эт-Телль эль-Абьяду. Некоторое время военнослужащие проводили наблюдение, после чего объединенная колонна продвинулась глубже на юго-восток. Конвой, начавший движение в 10 часов утра, спустя 3 часа прибыл в пункт назначения.

При приближении к турецкой границе турецкие подразделения встретило звено ударных вертолетов АТАК. На всем протяжении маршрута колонну прикрывали с воздуха беспилотные летательные аппараты. Министерство обороны Турецкой Республики заявило, что в ближайшие дни патрулирование местности в совместном формате будет продолжено.